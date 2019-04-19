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وزير الطاقة التركي يجتمع بنظيريه الأذري والتركمانستاني في إسطنبول

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 19.04.2019 20:37
وزير الطاقة التركي يجتمع بنظيريه الأذري والتركمانستاني في إسطنبول

اجتمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الجمعة، مع نظيريه الأذري برويز شاهبازوف، والتركمانستاني شاهم عبد الرحمنوف، في مدينة إسطنبول. وقال دونماز، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع، إن تركيا تعمل مع أذربيجان وتركمانستان، للاستفادة من الثروات الطبيعية في منطقة بحر قزوين، ونقلها للأسواق الخارجية. وأشار إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط تركيا بأذربيجان وتركمانستان على جميع المستويات، وخصوصا التعاون في مجال الطاقة والموارد الطبيعية. ولفت دونماز، إلى وجود العديد من الفرص التي يجب تحقيقها في مجال الطاقة بين الدول الثلاثة، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التقنية والعلمية. بدوره، قال وزير الطاقة الأذري، إن التعاون بين بلاده وتركيا في مجال الطاقة في أعلى مستوياته. وأشار شاهبازوف إلى تنفيذ مشاريع ضخمة واستراتيجية بين البلدين. كما أشاد الوزير الأذري، بمستوى العلاقات التي تربط بلاده مع تركمانستان بكافة المجالات.

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