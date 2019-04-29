ضغوطات ترامب على "أوبك" تهبط بأسعار النفط الخام

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، تحت ضغوطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب المنظمة بخفض الأسعار عبر ضخ مزيد من الخام.

والجمعة الماضية، قال ترامب في كلمة أمام الصحفيين بالبيت الأبيض، إنه اتصل بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وطلب منهم ضرورة خفض الأسعار.. "والآن الأسعار تتراجع".

وبحلول الساعة (09:00 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 1.01 بالمائة أو 71 سنتا إلى 70.90 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 1.01 بالمائة أو 64 سنتا إلى 62.66 دولارا للبرميل.

والأسبوع الماضي، بلغت عقود خام برنت الآجلة ذروتها في 6 شهور، فوق 74.5 دولارا للبرميل.