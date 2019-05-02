أوبك: لا يمكن حذف النفط الإيراني من الأسواق العالمية

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، إنه لا يمكن حذف النفط الإيراني من الأسواق العالمية، وإن التحديات التي تواجه طهران ستؤثر على المنظمة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الخميس، خلال حضوره أعمال المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران.

واعتبر باركيندو، أن الأحداث التي تواجهها إيران وفنزويلا وليبيا، ستؤثر على صناعة النفط وأسواقه في العالم.

وأضاف أن المنظمة تقوم باتخاذ قرارات تنظيمية بشكل جماعي، ولا يمكن اتخاذ إجراءات أحادية فيها.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان، من بينها تركيا، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار الجاري.

وترفض تركيا القرار الأمريكي الأحادي الجانب، حول العقوبات المفروضة على إيران، وترى أنه يؤثر سلبا على الجميع دون استثناء.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرار حظر استيراد النفط الإيراني.