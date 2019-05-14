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صعود أسعار النفط 1% فور إعلان استهداف محطتي ضخ سعوديتين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.05.2019 14:47
آخر تحديث في 15.05.2019 04:38
صعود أسعار النفط 1% فور إعلان استهداف محطتي ضخ سعوديتين

صعدت عقود النفط الآجلة بنسبة 1 %، الثلاثاء، بعد إعلان السعودية تعرض محطتي ضخ بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، لهجوم بطائرات "درون" مفخخة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الهجوم وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

وبحلول الساعة (10:47 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.02% أو 69 سنتا إلى 70.92 دولارا للبرميل.

والسعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا

وأوقفت شركة "أرامكو" السعودية، الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وكانت الرياض أعلنت الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

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