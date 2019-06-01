وزير الطاقة التركي: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء انتهاك حقوقنا شرقي المتوسط

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء انتهاك حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية شرقي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دونماز، خلال مأدبة إفطار في ولاية قرقلر إيلي شمال غربي البلاد.

وأشار إلى مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط على أراضيها وبمياه شرقي المتوسط، مبيناً اعتزام أنقرة إرسال سفينة تنقيب ثانية بحلول يوليو/تموز المقبل.

ولفت الوزير إلى مواصلة سفينة "الفاتح" التركية أعمال التنقيب شرقي المتوسط.

وتابع: "أولويتنا في أعمال التنقيب هي نيل بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية، حقوقهما بشكل كامل".

وشدد بهذا الخصوص: "لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء انتهاك حقوقنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في شرقي المتوسط".

وأوضح "دونماز" أن تركيا لا تطمع في الاستيلاء على حقوق أحد، إلا أنها لا تسمح في الوقت ذاته، لأحد بانتهاك حقوقها.

وأردف: "ما يهمنا هو تسخير مواردنا الطبيعية والباطنية في مناطقنا المرخصة، لخدمة ورفاه مواطنينا ونهضة بلادنا".

واستطرد: "هناك أطراف لها حسابات قذرة في البحر المتوسط ويوجهون التهديدات لجمهورية قبرص الشمالية مستقويين بقوى ليست من المنطقة".

وقال محذّرًا: "ندعو هذه الأطراف إلى التراجع فوراً عن جنونهم، فتركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك".

واختتم الوزير التركي حديثه بالتأكيد على مواصلة بلاده مسيرها إلى أن تحقق كافة أهدافها وغاياتها التي حددتها لنفسها، والوصول إلى تركيا القوية ونيل الطاقة المستقلة

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة "فاتح" الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.