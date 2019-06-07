سوق النفط العالمية.. الموقف الروسي والسعودي متطابقان

صرح وزير الطاقة الروسي أن موقف موسكو متطابق مع موقف الرياض من سوق النفط العالمية، واتفقا على تنسيق إجراءات مشتركة بهدف تنفيذ استثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

جاء تصريح ألكسندر نوفاك، الجمعة، خلال جلسة حوار في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العالمية "بي بي" روبرت دادلي.

وأوضح نوفاك، أن "روسيا والسعودية، باعتبارهما أبرز منتجين للخام في العالم، يناقشان استثمارات بقيمة عشرات المليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف الوزير الروسي "لدينا الكثير من المشاريع، بالأمس ناقشنا خارطة طريق حول التعاون وتنفيذ المشاريع بين بلدينا، ويوجد في الخارطة 35 بندا التي يمكن أن تتحقق كاستثمارات في المستقبل القريب".

وتابع قائلاً "هذه مشاريع في مجال البتروكيميائيات، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال".

وردا على سؤال حول نظرة واشنطن للطاقة، قال نوفاك، "أتفق مع توصيف أنها تستخدم الطاقة كسلاح سياسي".

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي "هناك إجماع كامل على ميثاق جديد لأوبك يتعلق بتعاون طويل الأمد".

ولفت الفالح، أن "الطلب كان جيدا خلال الفترة الأخيرة ونأمل في أن تتم المحافظة على حجمه".

كما أكد أن "السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط في يوليو/ تموز المقبل".