إيران.. حريق بأكبر حقل للغاز في العالم

اندلع حريق، الأربعاء، في منصة بحرية بحقل "فارس" الجنوبي للغاز الإيراني المشترك مع قطر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضافت وكالة " فارس" الايرانية المحلية أن "الحريق الطفيف نجم عن تسرب غاز في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل فارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم".

وأشارت إلى أنه "تم تعليق عمليات استخراج الغاز من المنصة خلال الدقائق الأولى من اندلاع الحريق".

وتم إجلاء 14 شخصا ممن يعملون في المنصة بالمروحية إلى منطقة "عسلوية" الساحلية، فيما تعمل سفن الإطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة، بحسب المصدر نفسه.

ولم تشر التقارير الأولية إلى وقوع إصابات.

يذكر أن فارس الجنوبي المعروف أيضا باسم "حقل غاز الشمال" والواقع في منطقة الخليج، هو حقل غاز طبيعي تتقاسمه إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز في العالم، حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.