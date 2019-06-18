تركيا ترسل سفينة التنقيب "ياووز" إلى شرق المتوسط الأسبوع الجاري

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الثلاثاء، إن بلاده سترسل سفينة "ياووز" إلى شرق المتوسط، الخميس القادم.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها "دونماز" خلال تواجده في اليابان، للمشاركة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين.

وأوضح أن سفينة ياووز تتواجد حاليا في أحد موانئ تركيا لأعمال الصيانة، وأن السفينة المذكورة ستبدأ أعمال التنقيب، اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز القادم.

ويبلغ عمق التنقيب لسفينة الفاتح حاليا، نحو 3 آلاف متر، بينما تطمح تركيا لزيادة عمق التنقيب إلى 5 آلاف متر تحت سطح البحر.

وبشأن المشاكل القائمة في شرق المتوسط، ذكر أنها لن تحل عبر إقصاء وإبعاد تركيا عن التنقيب في تلك المنطقة البحرية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وجدد الوزير التركي تأكيده على أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة، مبينا أن تركيا تدعم أي خطوة من شأنها تحقيق التقاسم العادل لثروات تلك المنطقة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.