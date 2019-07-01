خط التاناب لنقل الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية جاهز للعمل

أعلنت شركة تاناب لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأراضي التركية جاهزية مشروع "تاناب 1" للاستخدام اعتبارا من 1 يوليو/ تموز الجاري (أي اليوم الاثنين).

وأوضحت الشركة في بيان، أن أنابيب المشروع باتت جاهزة لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية.

مضيفة أن طول الأنابيب العابرة للأراضي التركية يبلغ ألفاً و850 كيلو مترا.

وذكر البيان، أن مشروع تاناب يعبر 20 ولاية تركية، ابتداء من منطقة بوسوف بولاية أرضهان (شرق)، وانتهاءً عند منطقة إسبالا بولاية أدرنة غربي البلاد.

وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 7 مليارات دولار، وبدأ ضخ الغاز الأذربيجاني عبر أنابيبه إلى تركيا نهاية يونيو/ حزيران 2018.

وسينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن تخصص 6 مليارات متر مكعب من هذه الكمية لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا.