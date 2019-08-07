سفينة "ياووز" التركية تبدأ أعمال التنقيب في المتوسط

بدأت سفينة "ياووز" التركية المتطورة للتنقيب في المياه العميقة أولى أعمالها في المنطقة المرخص لها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في تصريحات، أن عمق التنقيب من قبل سفينة "ياووز" بلغ لغاية الأربعاء 1710 أمتار.

وجاءت تصريحات دونماز لمجموعة من الصحفيين خلال زيارة إلى قبرص التركية للإطلاع على أعمال التنقيب في المنطقة.

ورافق دونماز في الجولة من جانب قبرص التركية، رئيس الوزراء أرسين تتار، ووزير الاقتصاد والطاقة حسن تاتشوي.

وقال الوزير التركي إن "ياووز" هي من السفن الأخيرة التي انضمت إلى الأسطول، وإن سفينة "فاتح" تواصل أعمالها غرب الجزيرة.

وأوضح أن سفينة "ياووز" بدأت التنقيب في البئر "كارباز -1"، ووصلت حتى الأربعاء إلى عمق 1710 أمتار.

وبيّن دونماز أن برنامج التنقيب للسفينة سيستغرق نحو 2.5 - 3 شهور.

وأضاف: "نأمل عندما نصل إلى النقطة المستهدفة، أن نكون قد وصلنا إلى الغاز الطبيعي هنا إن شاء الله".

كما أشار إلى استمرار أعمال سفينة خير الدين بربروس باشا للأبحاث في المنطقة المرخص لها من قبل قبرص التركية.

وكشف أن بلاده تعتزم إرسال سفينة أبحاث ثانية تحمل اسم "إم تي إيه أوروتش رئيس" إلى البحر الأبيض المتوسط، خلال أغسطس/ آب الجاري.

وشدّد دونماز على أن تركيا مصممة على حماية حقوق ومصالح الأتراك في جمهورية شمال قبرص.

ولفت إلى أن بلاده لا تعترف بمناطق النفوذ غير القانونية التي أعلنتها إدارة جنوب قبرص الرومية من جانب واحد عبر فرض أمر واقع.

بدوره شدّد رئيس وزراء قبرص التركية أرسين تتار، على أهمية الموقف الحازم من أجل حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب تتار عن شكره للحكومة التركية حيال دعمها لحقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم في شرق المتوسط.

وتقوم سفينة "ياووز" التركية بأعمالها في المتوسط برفقة فرقاطة وزورق حربي، ويضم طاقمها 140 شخصًا.