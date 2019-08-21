قرض بقيمة 400 مليون لمشروع محطة أق قويو للكهرباء النووية في تركيا

أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه سيمنح قرضا بقيمة 400 مليون دولار لبناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية، في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وفي بيان، الأربعاء، قال أكبر مصرف روسي إنه أصبح المقرض الأول لمحطة "آق قويو" التي يتواصل بناؤها في مرسين.

وأوضح أنه سيتم منح القرض فرع شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، لأجل 7 سنوات.

وقال وكيل رئيس مجلس الإدارة في "سبيربنك"، أناتولي بوبوف، بحسب البيان، إنها المرة الأولى التي سيعملون فيها مع "روس آتوم" في مشروع دولي بهذا الحجم.

بدورها أشارت المديرة العامة لشركة "آق قويو"، أناستازيا زوتييفا، إلى أهمية الاتفاق مع "سبيربنك".

وقالت إن مشاركة مؤسسات كبيرة مثل "سبيربنك" إلى جانب رأس المال الحكومي، يؤكد على مدى جاذبية مشروع "آق قويو" بالنسبة إلى المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.

وعقدت تركيا وروسيا عام 2010، أول اتفاقية بينهما حول محطة "آق قويو"، التي ستكون أول محطة نووية في تركيا.

ومن المرتقب أن يتم إنشاء 4 مفاعلات في المحطة بطاقة انتاجية تقدر بـ4 آلاف و800 ميغاوات.

ومن المخطط أن يتم تشغيل أول مفاعلات المحطة النووية في 2023 على أبعد تقدير.

وتنص الاتفاقية المبرمة بين تركيا وروسيا على إمكانية بيع شركة "روس آتوم" أسهمها في المشروع إلى مستثمرين أجانب.