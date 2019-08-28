العراق يعتزم تشييد خط لنقل النفط من كركوك إلى تركيا

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الأربعاء، نية بلاده تشييد خط جديد لنقل النفط والخام من مدينة كركوك (شمال) إلى الحدود العراقية التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الذي وصل العاصمة العراقية بغداد قبل ساعات، لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين العراقيين.

وقال الغضبان: "في اجتماع اليوم نتابع سوية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والوفد المرافق له إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وفي 15 مايو/ أيار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة إلى تركيا، جرى خلالها التفاهم على بدء الإجراءات لتوقيع وثيقة مشتركة في مجالات متعددة بين البلدين.

وأضاف: "ما تم الاتفاق عليه يتركز على توطيد العلاقات بين البلدين وتطوريها إلى مستويات أعلى من نشاط اقتصادي وتجاري، والعلاقات في مجال الطاقة من نفط وغاز وكهرباء".

وتابع الغضبان: "بالإضافة إلى ذلك نشاط الشركات التركية وما معروف عنها من قدرات عالية في مجال الأعمال المدنية ومشاريع النفط والغاز".

وذكر أنه أبلغ الوزير دونماز، نية وزارة النفط وبتأييد من الحكومة، تشييد خط جديد لنقل النفط والخام العراقي من كركوك إلى الحدود مع تركيا "في ذات المسار السابق القديم".

وأوضح أنه "سيكون من مزايا هذا الأنبوب قدرته على استلام النفط من المنظومة الجنوبية الشمالية، والتي سيتفرع منه أنبوب البصرة – عقبة".

وأكد الوزير أن "هذه خيارات استراتيجية هامة لاستدامة تصدير النفط العراقي، وتعدد المنافذ أمر استراتيجي في غاية الأهمية، وما يؤكد صحة ذلك ما تشهده المنطقة من أحداث تهدد المسارات التقليدية الرئيسية في منطقة الخليج".

وختم الغضبان حديثه قائلاً: "تباحثنا في العديد من الأمور، كوزارتين في شؤون الطاقة، وهنالك أيضاً رغبة مشتركة بين البلدين للربط الكهربائي".