تركيا ترسل سفينة رابعة إلى شرق المتوسط بغرض التنقيب عن النفط والغاز

نشرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، صورتين لسفينة الأبحاث التركية "أوروتش ريس" برفقة فرقاطتين من البحرية التركية في طريقها من إسطنبول إلى شواطئ مرسين (جنوب).

وتعد سفينة أوروج ريّس، رابع سفينة تنضم إلى أعمال تركيا في التنقيب والبحث عن النفط والغاز شرقي حوض المتوسط.

وإلى جانب الفرقاطتين، يرافق السفينة أوروتش ريس، زوارق حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.