وزير الطاقة السعودي الجديد يؤيد خفضاً جديداً في إنتاج النفط

اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاثنين أن خفض إنتاج النفط "سيفيد" الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار النفط.

وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي الخميس خفضا جديدا في إنتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الأنظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة اوبك، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة لهذه الخطوة على إيراداتها.

وفي أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد خلفا لخالد الفالح، قال الوزير السعودي لقناة "العربية" السعودية إنّ "مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير"، مضيفا ان "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك".

ويشارك الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأخ غير الشقيق لولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر ضخم للطاقة في أبوظبي انطلقت أعماله اليوم الاثنين وتستمر حتى الخميس.

وتتراوح أسعار الخام حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولار قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولار قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في حزيران/ يونيو الماضي.

وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في هذا الأمر، إذ أن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.

وقال الامير عبد العزيز في تصريحاته للقناة السعودية "هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية".