أنقرة: إعادة تشغيل خط أنابيب "كركوك-جيهان" من أولوياتنا

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، السبت، إن إعادة تشغيل خط أنابيب "كركوك-جيهان" بتعزيزه بخط إضافي من أوليات بلاده الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات يلدز في إطار مشاركته بمنتدى الطاقة العراقي في العاصمة بغداد.

وأوضح يلدز أن إعادة تشغيل خطب أنابيب كركوك (في العراق)- جيهان (في تركيا) على طاولة دراسة بلاده، بعد دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف "الأولوية الاستراتيجية بالنسبة لنا هي استئناف تشغيل خط أنابيب نفط كركوك- جيهان من خلال تعزيزه بخط إضافي".

وأشار السفير التركي إلى أن علاقات البلدين في مجال الطاقة تعد واحدة من أكثر العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والعراق.

وشدد يلدز على أن علاقات البلدين في مجال الطاقة غير منحصرة في خط الأنابيب، مشيرا أن الطاقة الكهربائية إحدى أبعاد علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

ولفت إلى أن "تركيا ترغب في تزويد العراق بالطاقة الكهربائية؛ غير أن إحدى العقبات التي تحول دون ذلك هي القصور في خطوط نقل الكهرباء لدى الجانب العراقي".

واستدرك يلدز قائلا "إذا تم تجاوز هذا القصور، فإنه سيكون بإمكاننا تزويد المناطق العراقية القريبة من تركيا بالكهرباء بما في ذلك مدينة الموصل(شمال)".