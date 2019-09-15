مسؤول سعودي: نهدف إلى استعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول الاثنين

قال مسؤولون سعوديون إن شركة أرامكو النفطية تهدف إلى استعادة نحو ثلث إنتاج النفط المفقود، بحلول الاثنين، بعد الهجمات على منشأتين لها شرقي المملكة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين التي وصفتهم بالمطلعين قولهم إن الشركة النفطية تبين لها أن الهجوم على المنشأتين تمّ بواسطة صواريخ.

وأوضح المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن الشركة تهدف إلى استعادة نحو ثلث الكمية المفقودة من إنتاج النفط، رغم أمال سابقة في استئناف الانتاج الكامل بسرعة بحلول بداية الأسبوع.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عقب الهجوم: حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 % من إنتاج شركة أرامكو.