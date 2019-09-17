وزير سعودي: عادت قدرات إنتاجنا من النفط إلى سابق عهدها

قال وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية إنه تمت استعادة 50 % من قدرات الإنتاج التي تعطلت بسبب الهجوم على منشآت نفطية في البلاد قبل أيام.

وأدلى الأمير عبد العزيز بن سلمان بهذه التعليقات مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جدة.

ووقع الهجوم يوم السبت على حقل نفط سعودي وأكبر منشأة لمعالجة النفط الخام في العالم، والذي تسبب في خفض بمقدار 5.7 ملايين برميل من إنتاج النفط الخام يومياً للمملكة، أو حوالي 5 % من الإنتاج العالمي اليومي.

وأضاف الأمير أنه خلال هذا الشهر ستبلغ الطاقة الإنتاجية 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر / أيلول. كان الإنتاج حوالي 9.6 ملايين برميل يوميا قبل الهجوم.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الذين يقاتلون التحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس/ آذار 2015، مسؤوليتهم عن الهجوم. ومع ذلك يقول مسؤولون أمريكيون وسعوديون إنهم يعتقدون أن إيران نفذت الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.