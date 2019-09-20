دبي.. شركة تركية توقع اتفاقية استثمار في مجال الطاقة المتجددة

شهدت مدينة دبي توقيع اتفاقية تجارية في مجال الطاقة المتجددة بين مجموعة شركات "ألبيرق" التركية وكبرى شركات الطاقة المتجددة في العالم، بهدف الاستثمار في الطاقة المتجددة في تركيا، والدول المجاورة لها.

وقد أصدرت مجموعة "ألبيرقلر" بياناً أعلنت فيه عزمها الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في تركيا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، بعد توقيعها عقد اتفاقيات شراكة كبرى مع شركات الطاقة العالمية.

وبحسب البيان الصادر عن مجموعة شركات ألبيرقلر، تشمل الاتفاقية الاستثمار بتركيا في عدة قطاعات وعلى رأسها بناء محطات توليد الطاقة الشمسية، والنفط، والتكنولوجيات الدفاعية.

وتمخضت اتفاقيات الشراكة عن تأسيس "شركة ألبيرقلر - المعدن العالمية للطاقة المساهمة".

ومن بين المساهمين في الشركة الجديدة الذين حضروا مراسم توقيع الشراكة الجديدة، مجموعة الاستثمارات العالمية البحرينية وحضر عنها رئيسها الشيخ عبد العزيز الخليفة، وشركة المعدن الصينية التي تعد أكبر شركة في العالم لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وحضر عنها عضو مجلس الإدارة دان تسينغ، وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة الرامي ومحيي الدين العالمية، وحضر عنها ممثلها ناصر محي الدين.

كما حضر مراسم التوقيع القنصل التركي في دبي مصطفى إلكر قليج، والملحق التجاري في القنصلية أحمد جانلي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة ألبيرقلر عدنان ألبيرق.

وأشار البيان إل أن الشركة تنوي الدخول في مناقصات الطاقة التي تطرحها الحكومة التركية علاوة عن استثماراتها في القطاع الخاص.

كما أشارت مجموعة ألبيرقلر في بيانها إلى أن الاستثمارات لن تقتصر على تركيا فحسب، بل ستشمل الدول الجارة لها.