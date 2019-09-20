شراكة تركية - دولية ترصد 3 مليارات دولار للاستثمار في الطاقة

تعتزم مجموعة شركات "ألبيرقلر" التركية الاستثمار بمجال الطاقة في البلاد، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك على خلفية عقد اتفاقيات شراكة كبرى مع شركات طاقة عالمية.

ووقعت مجموعة "ألبيرقلر" وكبرى شركات الطاقة المتجددة في العالم، اتفاقية في مدينة دبي، بحضور القنصل التركي مصطفى إلكر قليج، والملحق التجاري في القنصلية أحمد جانلي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة ألبيرقلر عدنان ألبيرق.

وبحسب بيان أصدرته المجموعة، تشمل الاتفاقية الاستثمار في تركيا بعدة قطاعات وعلى رأسها بناء محطات توليد طاقة شمسية، ونفط، وتكنولوجيات دفاعية.

وتعتزم المجموعة مستقبلاً الدخول في مناقصات الطاقة التي تطرحها الحكومة التركية، علاوة عن استثماراتها في القطاع الخاص، كما أنّ الاستثمارات لن تقتصر على تركيا فحسب، بل ستشمل الدول الجارة لها.

ومن بين المساهمين في الشراكة الجديدة الذين حضروا مراسم توقيع الشراكة، مجموعة "غلوبال انفستمنتس" البحرينية وحضر عنها رئيسها الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة.

وأيضًا كان بين المساهمين شركة "المعدن" الصينية التي تعد أكبر شركة في العالم لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وحضر عنها عضو مجلس الإدارة دان تسينغ.

كما حضر عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة "الرامي ومحيي الدين" العالمية، ممثلها ناصر محيي الدين.