رئيس شركة طاقة تركية: الأمطار الغزيرة الشتاء الماضي خفضت تكاليف الإنتاج

كشف "ضياء إيردم"، الرئيس التنفيذي لشركة إينرجي سا" التركية لتوزيع الطاقة الكهربائية، أن زيادة كميات المياه في السدود الناجمة عن الأمطار الغزيرة ساهمت في خفض تكاليف إنتاج الطاقة في البلاد.

وقال إيردم، في مؤتمر قمة الطاقة الرقمية في لندن: "وصلت مستويات المياه في سدود تركيا إلى 65% الشهر الماضي. هذا رقم هائل"، حسبما نقلت عنه قناة "إن تي في" المحلية.

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى المياه بشكل كبير مستمر منذ وقت طويل، مضيفاً أن "محطات الغاز الطبيعي التي تعتمد في تشغيلها على العملات الأجنبية متوقفة عن العمل بشكل كامل". وقال: "هذا يعني توفير 1.5 مليار دولار لتركيا" ، مؤكداً على أن محطات الطاقة الكهرومائية تعمل بشكل جيد جدا حتى خلال فصل الصيف.

وتشير البيانات إلى أن معدل هطول الأمطار في الفترة الواقعة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وأبريل/ نيسان 2019 ازداد بمعدل 56% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي زاد من معدل توليد الطاقة في محطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 57%.

كما تشير الأرقام إلى أن هطول الأمطار التراكمي في تلك الفترة بلغ أعلى مستوى له منذ عام 1981، وكان هطولاً غزيراً بشكل غير مسبوق، وخاصة في جنوب تركيا وجنوب شرقها حيث شهدت أجزاء من بعض الولايات زيادة بنسبة 100% في معدلات الهطول.

يذكر أن إنتاج الطاقة في محطات الطاقة الكهرومائية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، وصل إلى أكثر من 32.4 مليار كيلوواط ساعي، مقارنة بـ 20.6 مليار كيلوواط ساعي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.