أوبك: السعودية استأنفت كامل طاقتها الإنتاجية عقب استهداف منشآتها النفطية

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، الإثنين، إن السعودية تمكنت من استئناف طاقتها الكاملة في الإنتاج، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النفطية.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أدت هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ، على البنية التحتية للنفط في المملكة، إلى تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاجها.

وقال باركيندو للصحفيين في مؤتمر بمدينة سوتشي الروسية: "حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنهم (السعوديون) تمكنوا من استئناف الطاقة الإنتاجية الكاملة للنفط"، وفق إعلام روسي.

وأضاف: "أعتقد أنه من الواجب علينا تهنئتهم على عملهم هذا".

وفي 17 من الشهر الجاري، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية، الذي وقع في 14 من ذات الشهر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، آنذاك، أن شركة أرامكو ستفي بكامل إمداداتها خلال هذا الشهر، عبر السحب من المخزونات.

ووفق بيانات (أوبك)، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أغسطس/ آب الفائت، نحو 9.8 ملايين برميل يوميا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف السعودية إلى "A" من "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي قوبل بتشكيك من جانب وزارة المالية السعودية لكونه " لا يعكس دلالات استجابة المملكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو".

وقالت فيتش إن خفض التصنيف للسعودية يعكس التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج.

والإثنين الماضي، حملت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك لها، إيران مسؤولية الهجوم على منشآت تابعة لشركة "أرامكو"، مطالبة طهران بالامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد في الخليج، الأمر الذي رفضته طهران وأعربت عن استيائها.