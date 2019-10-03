سفينة "ياووز" التركية في طريقها إلى شرق المتوسط لإجراء أعمال تنقيب

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة التنقيب التركية "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، "توتير" الخميس.

وأوضح "سفينة ياووز في رحلة جديدة، فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر "غوزال يورت -1" لإجراء تنقيب فيها - تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية - ولن نتوقف من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا".

وستواصل سفينة ياووز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية كانون الثاني/ يناير 2020.