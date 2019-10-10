تراجع إنتاج السعودية من النفط إلى ما دون 660 ألف برميل يوميا بفعل هجمات بقيق

أبلغت السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بتراجع إنتاجها بواقع 660 ألف برميل يوميا، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" شرق المملكة.

وأورد تقرير "أوبك" الشهري الصادر الخميس، أن متوسط الإنتاج اليومي للمملكة في سبتمبر الماضي بلغ 9.129 ملايين برميل يوميا.

وتراجع إنتاج المملكة (أكبر منتج للخام في المنظمة) من 9.789 ملايين برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي، بحسب بيانات التقرير.

وفي 14 من الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

الهجمات، دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج "أرامكو"، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب، قبل أن يتم استئناف الانتاج في 17 من الشهر ذاته.

إلا أن بيانات ثانوية حصلت عليها "أوبك"، أوردت أن إنتاج السعودية تراجع بواقع 1.28 مليون برميل يوميا في سبتمبر، إلى 8.564 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 9.844 ملايين برميل يوميا في أغسطس.

والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، وأكبر مصدِّر له بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.