وكالة الأناضول تنظم طاولة مستديرة حول الطاقة والمناخ

يعقد في مدينة إسطنبول، الأربعاء، اجتماع لخبراء بارزين في مجال الطاقة من روسيا وتركيا، بتنسيق ورعاية من وكالة الأناضول وتعاون من وكالة الأنباء الروسية (تاس).

ويشمل الاجتماع جلستين تعقدان تحت عنوانين رئيسيين هما "مكان الغاز الطبيعي في ظل تغير المناخ" و"دور السيل التركي في تنويع الطاقة بتركيا".

يدير الجلسة الأولى للاجتماع، مدير وكالة تاس ماكسيم فيليمونوف، فيما يتولى إدارة الجلسة الثانية مساعد رئيس تحرير قسم أخبار الطاقة في الأناضول بارش ساغلام.

ويشارك من تركيا في جلستي الاجتماع كل من رئيس معهد أسواق وسياسات الطاقة فولكان أوزدمير ورئيس مجلس إدارة رابطة موزعي الغاز الطبيعي في تركيا يشار أرسلان، وعارف أقتورك عضو مجلس إدارة شركة إزمير غاز.

فيما يشارك من الجانب الروسي، خبير أمن الطاقة في معهد الشرق الأوسط دانيلا بوتشكاريف، ورئيس قسم الغاز في مدرسة سكولكوفو لإدارة الأعمال الدكتور رومان سامسونوف، ومدير معهد الطاقة في مدرسة موسكو للاقتصاد الدكتور فيتالي يرماكوف.