رئيس البرازيل يقول إنه يريد أن تصبح بلاده عضواً في "أوبك"

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأربعاء إنه يرغب في أن تنضم البرازيل إلى أوبك، في خطوة ستجعل بلاده أهم منتج ينضم إلى المنظمة منذ سنوات.

تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، و13 دولة أخرى. ومنذ 2017، ترتبط أوبك باتفاق مع عدة منتجين غير أعضاء، ليست البرازيل من بينهم، للحد من المعروض في مسعى لتدعيم الأسعار.

وقال بولسونارو، خلال مؤتمر استثماري في الرياض،"شخصيا أرغب جدا في أن تصبح البرازيل عضوا في أوبك".

وستكون البرازيل في حالة انضمامها أهم منتج يدخل أوبك، المؤسسة في 1960، منذ سنوات. وستصبح بإنتاجها الحالي ثالث أكبر منتج في المنظمة، متجاوزة بكثير أعضاء جددا مثل الكونجو وغينيا الاستوائية.

وقال الرئيس البرازيلي إنه سيتعين عليه إجراء مشاورات مع وزيري الطاقة والاقتصاد لضمان أن يكون بمقدورهما المضي قدما إذا صدر قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن لدى البرازيل احتياطيات نفطية أضخم من بعض أعضاء أوبك، وأنه عندما يصبح البلد من أكبر ستة منتجين في العالم فإن ذلك سيساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق العالمية.

وقال مندوبون في أوبك إن محادثات العضوية جارية مع البرازيل لكنها لم تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى المنظمة.

ويزيد إنتاج النفط سريعا في البرازيل من حقول بحرية وقد ارتفع 220 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب إلى مستوى قياسي بلغ 3.1 ملايين برميل يوميا، بحسب وكالة الطاقة الدولية.