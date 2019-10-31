بوتين يدعم انضمام المجر إلى مشروع السيل التركي

أكد الرئيس الروسي أن مشاركة المجر في مشروع خط أنابيب "السيل التركي" أمر يصب في مصلحتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، في العاصمة بودابست، الأربعاء.

وأشار بوتين إلى أن المجر شريك مهم لبلاده في موضوع إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.

واعتبر أن "انضمام المجر إلى مشروع خط أنابيب السيل التركي سيصب في مصلحتها، وعبر هذا يمكن للمجر أن توفر أمن الطاقة الخاصة بها".

وأكد بوتين استمرار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن روسيا تلبي 60 بالمئة من احتياجات المجر النفطية.

ولفت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنسبة 30 بالمئة، إلى 7 مليارات دولار.

وذكر بوتين أنه أطلع أوربان على آخر التطورات في سوريا، مشيرا إلى انطلاق اجتماع اللجنة الدستورية لسوريا في جنيف، التي ساهمت روسيا وتركيا وإيران بتشكليها.

في المقابل، قال أوربان إن المجر "تريد أن يصل إليها الغاز عبر دول أخرى. السيل التركي هو خيار، كلما كان الانضمام إلى مشروع السيل التركي أسرع، كان ذلك أفضل. المجر ترغب في تنويع مصادر الطاقة".

و"السيل التركي"، مشروع يهدف إلى مد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم دول شرقي وجنوبي أوروبا.