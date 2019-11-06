خطة عراقية لمد أنبوب جديد لتصدير النفط عبر تركيا

قال "وكيل وزارة النفط الأقدم" فياض نعمة إن وزارته تدرس خطة تهدف إلى مد أنبوب جديد باتجاه تركيا لتصدير النفط الخام.

ويتصل البلدان حاليا بخط نفط يصل حتى ميناء جيهان التركي بطاقة تبلغ 100 ألف برميل يوميا من نفط كركوك.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم عن نعمة قوله إن الخط الجديد قيد الدراسة ولا يتقاطع مع الوضع بإقليم شمال العراق؛ لوجود تفاهمات مع الجانب التركي كونهم المسؤولين عن إيصاله.

وزاد: "في حال تمت الموافقة على بناء الأنبوب مع تركيا، فإن طاقته ستبلغ مليون برميل يوميا".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة 97 بالمئة، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية.