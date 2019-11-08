إزمير.. بدء الإنتاج في مصنع عنفات الرياح المولدة للطاقة النظيفة

في خطوة أخرى نحو إنتاج الطاقة المتجددة، تستعد تركيا لبدء الإنتاج في مصنع عنفات الرياح المولدة للطاقة النظيفة الذي فازت شركة "سيمنس توركرلار-قاليون" بالمناقصة الأولى لإنشائه بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.

ومن المقرر أن يبدأ المصنع بإنتاج عنفات الرياح بمعدل يصل إلى 65% من مجموع الإنتاج. وستؤمّن العنفات المنتَجة بعد ربطها مع محطات توليد الكهرباء في خمس مناطق، احتياجات الكهرباء لحوالي 1.1 مليون أسرة.

وتعمل تركيا بجهود حثيثة على الحد من الاعتماد على الطاقة المستوردة، وزيادة إنتاج الطاقة من موارد البلاد الطبيعية، وهي بإطلاقها هذا المصنع بصدد اتخاذ خطوة أخرى باتجاه مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة.

وحول نماذج تخصيص السعة المستقبلية لإنتاج المصنع، تحدثت "إيبرو جيجيكليورت" الرئيسة التنفيذية لشركة "سيمنس توركرلار-قاليون"، في المؤتمر الثامن لتكنولوجيا طاقة الرياح التركية 2019 ، وقالت إن مصنع إزمير سينتج 100 وحدة من قطع العنفات سنويا، وهو ما يتوافق مع إمكانية إنتاج ما يقرب من 500 ميغاواط من الكهرباء. وأضافت: "لقد اكتمل بناء مصنعنا الذي يقع على مساحة 40 ألف متر مربع وسيكون جاهزاً للإنتاج بحلول نهاية هذا الشهر. ونعتقد أن هذا المشروع سيخلق حين انتهائه فرص عمل لـ 500 شخص".

وقال "هاكان يلديرم" الرئيس التنفيذي لشركة "قاليون" للطاقة، إن المرحلة الأولى من مناقصة المشروع ركزّت على إيجاد تمويل له، مع العلم أن مراحل إنتاج المصنع الكاملة ستتحقق في غضون ثمانية إلى 10 أشهر.

وأضاف: "رغم المشاكل التي واجهتنا لكننا حاولنا التوصل إلى حلول مختلفة. وكان لبنك -جي بي مورغان- دور في دعم التمويل. نحن سعداء بالنقطة التي وصلنا إليها الآن".

يذكر أن محطات لتوليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بقدرة 50 ميغا واط، سيتم تركيبها في المرحلة الأولى من المشروع، في مناطق قيصري ونيده وسيواس وإدرنة وتيكيرداغ وأنقرة وغيرها. وسيتم استثمار أكثر من مليون دولار في هذه المحطات مما يؤدي إلى توليد ما لا يقل عن ثلاثة مليارات كيلوواط ساعي من الكهرباء كل عام، وهذه الكمية قادرة على تغطية احتياجات الكهرباء السنوية لحوالي 1.1 مليون أسرة.

كما يتوقع أن ينخفض المعدل السنوي لانبعاثات الكربون بحوالي 1.5 مليون طن بفضل الاستفادة من طاقة الرياح، التي ستخلق أيضاً حوالي 3750 فرصة عمل.