الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ تدابير ضد فعاليات التنقيب التركية

اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطتها التنقيبية في شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووصف البيان فعاليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بأنها "ليست قانونية".

وأضاف البيان أن الوثيقة المتفق عليها، سيخول فرض تدابير تقييدية للأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن "فعاليات التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط".

وأشار البيان إلى أن التدابير تتمثل في فرض حظر سفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد الأصول المالية للأشخاص والمؤسسات المعنية.

ولفت إلى أنه لن يتم تحويل أموال من بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى الأشخاص والمؤسسات المُدرجين في لائحة التدابير التقييدية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقّب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.