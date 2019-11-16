أنقرة: مشروع "السيل التركي" يكتمل نهاية 2019

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي سيكتمل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح خلال زيارة تفقدية أجراها السبت إلى موقع مشروع خط "السيل التركي" في قضاء "فيزا" بولاية "قرقلر إيلي"(شمال غرب).

وقال دونماز: "سنستكمل المشروع بحلول نهاية هذا العام ما لم يحدث أي طارئ".

وأكد دونماز أنه من المتوقع أن يقدم المشروع مساهمة كبيرة لأمن الطاقة بالنسبة إلى تركيا وأوروبا.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.