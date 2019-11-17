"أرامكو السعودية" تعلن بدء الاكتتاب على 1.5 بالمئة من أسهمها

أعلن عملاق الطاقة العالمي "أرامكو السعودية"، أنها بدأت اليوم الأحد، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

وذكرت "أرامكو" التي تعد أكبر شركة للنفط في العالم، أن النطاق السعري للطرح يتراوح بين 30 - 32 ريال (8 - 8.5 دولارات) للسهم الواحد.

وحسب مسح للأناضول، يعني النطاق السعري أن تقييم الشركة يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار أمريكي.

وسيكتتب الأفراد بناء على الحد الأعلى للسعر (8.5 دولارات)، بينما سيتم اكتتاب المؤسسات بناء على النطاق السعري.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، بالتالي فعدد الأسهم المطروحة 3 مليارات سهم؛ فيما يمتد الاكتتاب حتى 28 من الشهر الجاري للأفراد، وحتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للمؤسسات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الموافقة على طلب "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح "أرامكو" 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف لدى المستثمرين العالميين إزاء قدرة المملكة على حماية واحدة من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، في هجوم تبنته جماعة "الحوثي.