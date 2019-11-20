اكتشاف حقل غاز طبيعي شمال غرب تركيا يكفي حاجتها خمس سنوات

اكتشفت شركتان أوروبيتان حقلاً جديداً للغاز الطبيعي في إقليم تراقيا شمال غربي تركيا، يضم احتياطياً يكفي حاجة البلاد خمس سنوات.

وقادت عمليات الاستكشاف التي قامت بها عملاق الطاقة "اكوينور" النرويجية وشركة "فاليرا" الكندية إلى اكتشاف حقل الغاز في قضاء مرادلي التابع لولاية تكيرداغ، وذلك في أرض زراعية لمزارع محلي.

وبحسب الشركتين، فإن الحقل المكتشف يضم 286 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يلبي حاجة تركيا خمس سنوات متتالية.

وعبر أهالي قرية يوكاري سيرت التي اكتشفت فيه الكميات الجديدة من الغاز عن فرحتهم إزاء الخبر. وقال مختار القرية، شريف يلدريم، للصحفيين اليوم الأربعاء إن أهالي البلدة سعداء بالاكتشاف، مشيراً إلى توقعاتهم باكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز في مناطق أخرى.