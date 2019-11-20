غازبروم تعلن اكتمال ملء أنابيب السيل التركي بالغاز

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الثلاثاء أنه تم ملء كلا القسمين من خط أنابيب السيل التركي بالغاز وأن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية العام.

وقالت غازبروم في بيان "وصلنا إلى المرحلة النهائية في الأنشطة قبل تشغيل خط أنابيب الغاز السيل التركي، التي يجب أن تتم قبل نهاية عام 2019 وفقا للجدول".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يتم وضع الغاز في كلا القسمين بدء من القاعدة الساحلية بالقرب من مدينة أنابا (في روسيا) إلى محطة الاستقبال الواقعة بالقرب من قرية كيي كوي على الساحل التركي".

هذا وينطلق خط غاز السيل التركي من الساحل الروسي بالقرب من مدينة أنابا ويمتد لمسافة 930 كيلومترًا عبر البحر الأسود وصولاً إلى الساحل التركي في منطقة تراقيا، بالقرب من مدينة كيي كوي.

كما أكدت شركة الطاقة العملاقة أن بناء محطة Russkaya Compressor للضخ، التي ستوفر الضغط اللازم لعبور الغاز البحر الأسود، قد اكتمل بالفعل. والمحطة جزء أساسي من البنية التحتية في شبكة أنابيب الغاز العملاقة وشبكة محطات الضخ التابعة لشركة غازبروم.

ويتكون مشروع "السيل التركي" من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

على أن يُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية