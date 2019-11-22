تواصل أعمال توصيل خط كهربائي وأنبوب غاز طبيعي من تركيا إلى قبرص التركية

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الجمعة، إن بلاده تواصل أعمال مد خط كهربائي وأنبوب للغاز الطبيعي إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به دونماز، قبيل اجتماع للجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار الوزير التركي إلى أن شمال قبرص التركية بحاجة إلى إمدادات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

وأضاف "نواصل أعمال مد كابل كهربائي وخط أنبوب للغاز الطبيعي لسد احتياجات الجزيرة من الطاقة".

ولفت الوزير التركي إلى أنه ما من تقويم محدد حول أعمال بلاده في هذا الإطار.