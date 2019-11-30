الرئيس الأذربيجاني: نشهد يومًا تاريخيًا بتشغيل خط نقل الغاز لأوروبا

وصف الرئيس الأذري إلهام علييف، تشغيل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" وربطه مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب"، بأنه "يوم تاريخ".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم افتتاح خط الانابيب التي أقيمت السبت بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وقال علييف: "إنه يوم تاريخي، آمل أن يكون عمر "تاناب" مديدًا، ويحمل الفائدة لتركيا وأذربيجان والشعوب المجاورة".

وأشار إلى أن مشروع "تاناب" سيساهم في بناء الجسور والتعاون وتوفير فرص عمل وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد بين البلدان المشاركة فيه.

وأكّد أن تركيا اليوم بلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية وهي مكان مناسب لذلك جدا.

الرئيس الأذري، شدّد على أن "تركيا اليوم باتت مركز قوة دولي".