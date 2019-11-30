وزير الموارد الطبيعية التركي: سنصبح دولة مركزية في مجال الطاقة

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، السبت، إن بلاده "لم تعد لديها مشاكل بأمن توفير الطاقة من الغاز الطبيعي"؛ بفضل خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب"، واستثمارات البنية التحتية للغاز الطبيعي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاية أدرنة شمال غربي البلاد خلال مشاركته بمراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب"، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف.

وأشار دونماز إلى أن تركيا تسير بخطى واثقة نحو اعتلاء مكان تصبح فيه دولة مركزية في مجال الطاقة.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تتبع سياسة الربح المتبادل في مجال الطاقة، وأن دبلوماسية تركيا في الطاقة تهدف إلى رفع مستوى الرفاهية في المنطقة.

وأكد أن تركيا تركز على الدور الموحّد والتوافقي للطاقة من أجل مصلحة كافة الأطراف في المنطقة.

وقال إن "كل دولة تعاملت مع تركيا لتحقيق هدف مشترك ربحت، وهذا ما سنواصل إليه مستقبلا".

وتبلغ تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، وبدأ ضخ الغاز من أذربيجان عبر أنابيبه إلى تركيا نهاية يونيو/حزيران 2018.

كما يبلغ طول أنابيب تاناب العابرة للأراضي التركية ألفاً و850 كم ابتداء من ولاية أرداهان (شرق) وانتهاء عند منطقة إبسالا بولاية أدرنة (غرب).

وسينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويخصص 6 مليارات منها؛ لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي.

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً وسيتصل مع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" قرب الحدود التركية-اليونانية في منطقة كيبوي.