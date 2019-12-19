إنتاج تركيا من النفط الخام يصل 150 ألف برميل خلال العام الجاري

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الخميس، إن إنتاج بلاده من النفط حقق رقما قياسيا خلال العام الحالي، مسجلا إنتاج 150 ألف برميل.

جاء خلال مشاركته في اجتماع استشاري بولاية باطمان، جنوب شرقي البلاد.

وأشار دونماز، إلى أن تركيا كانت تهدف إلى أن يصل إنتاج "مؤسسة البترول التركية" 50 ألف برميل في 2019، داخل البلاد.

وأضاف "في ديسمبر، بلغ الإنتاج داخل وخارج البلاد، رقما قياسيا بإجمالي 150 ألف برميل".

ولفت دونماز، إلى أن "رامان-8" بولاية باطمان، يعدّ أوّل بئر نفط في تركيا، افتتح قبل 71 عاما.

ونوّه إلى استثمار حكومة بلاده قرابة 1.5 مليار دولار خلال 17 عاما في باطمان لتعزيز أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز بالولاية.

وأوضح دونماز، أن باطمان نتتج 37 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للنفط الخام في تركيا.

وأكد أن قيمة النفط الخام المنتج في تاريخ تركيا، بلغت قرابة 75 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الغاز الطبيعي 3.8 مليارات دولار.