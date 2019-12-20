تركيا تعزز الاستفادة من الطاقة الشمسية بدعم ألواح الطاقة الشمسية منزلياً

يبلغ متوسط ساعات سطوع الشمس في تركيا 2.714 ساعة في السنة و7.5 ساعات في اليوم، ما يجعل البلاد تمتلك طاقةً شمسية تصل إلى 6.200 ميغاواط، وهو أقل بكثير من إمكاناتها. ومن أجل الاستفادة من طاقتها الشمسية بالكامل، تواصل تركيا توسيع خطط الاستفادة من الطاقة الشمسية بمشاريع وحوافز جديدة منها تطبيقات أسطح الأبنية التجارية والمنزلية. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي التركي، كشف أن تطبيقات السطح الواسعة لزيادة تخزين الطاقة الشمسية، يمكن أن تقلل مدة استرداد الاستثمارات إلى عامين بحلول عام 2030.

وقدّم التقرير نظرةً فاحصةً على قطاع تخزين الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وكشف أن البلاد تتمتع بوفرة الطاقة الشمسية أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، متجاوزة بذلك بريطانيا وألمانيا.

وقد سجلت تركيا زيادة ملحوظة في قدرة الطاقة الشمسية خلال العقد الماضي. وسبق لوزير الطاقة والموارد الطبيعية "فاتح دونماز" أن صرح في وقت سابق أن البلاد تحتل الآن المرتبة السادسة في أوروبا والثانية عشرة في العالم من حيث الطاقة المركبة.

"جيرارد وين"، المحلل المشارك في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي قال: "إن تركيا تعد بالفعل واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم في قطاع الطاقة الشمسية، وقد وضعت الحكومة الآن الأسس لنمو مماثلٍ في سوق ألواح الأسطح".

ومن المتوقع أن تضيف الحكومة 10 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2024، منها 3.7 جيغاواط سوف تستمد من الألواح الموزعة على أسطح المنازل. وبالتالي يتوقع ازدياد توليد الطاقة الشمسية بنسبة 198% بين عامي 2019 و2024 وفقاً لتقرير الطاقة المتجددة الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

خطة الحوافز الجديدة:

تسمح خطة القياس الجديدة التي قدمتها تركيا لأصحاب المنازل بتلقي ائتمان شهري لصادرات الطاقة الشمسية إلى الشبكة، يمكن استخدامه لتعويض فاتورة الكهرباء الخاصة بهم.

ويمكن أن تشمل خطوات تخزين الطاقة الشمسية على الأسطح، تسهيلات لأصحاب المنازل مثل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنشآت الشمسية لتقليل التكاليف الأولية، وإلغاء الرسوم الثابتة للحصول على موافقة الحكومة، ودعم تكلفة الاقتراض لتثبيت الألواح الشمسية، عن طريق ربط سداد القرض برهن عقاري مثلاً، أو بفاتورة خدمات. بالإضافة إلى زيادة دعم صادرات الطاقة الشمسية إلى الشبكة، بمعدلات مماثلة لتلك المعطاة في البلدان الأوروبية الأخرى.

يذكر أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية "فاتح دونماز" أعلن الأسبوع الماضي، أنه بعد الخطة الجديدة، تم تقديم طلبات لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، بما يضمن إنتاج 443 ميغاواط، منها 696 طلب من مؤسسات صناعية و1.187 طلب من منازل سكنية.