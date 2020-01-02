نتنياهو يتوجه إلى أثينا لتوقيع اتفاقية تصدير غاز إلى أوروبا

توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، صباح الخميس، إلى أثينا، للتوقيع مع زعيمي اليونان وقبرص الرومية، اتفاقا لمد خط أنابيب بحري، يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته تل أبيب، بحسب البيان:" نغادر البلاد للمشاركة في قمة هامة جدا تعقد مع رئيس قبرص (الرومية) ورئيس الوزراء اليوناني الجديد، (كرياكوس ميتسوتاكيس)".

وأضاف: "قد شكلنا تحالفا في شرق المتوسط، له أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل في الطاقة، وتحويلها إلى دولة عظمى في هذا المجال، وأيضا بالنسبة لاستقرار المنطقة".

وقال نتنياهو إن "أنبوب الغاز الذي سنعمل على مده الآن، والذي عمل وزير الطاقة شتاينيتز على إقامته منذ سنوات عديدة؛ يُحدث ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خط انابيب "ايست ميد" سوف ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025.