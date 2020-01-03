شركات نفط أجنبية تجلي موظفيها من العراق

قال مصدر في شركة نفط البصرة جنوبي العراق اليوم، الجمعة، إن الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول بدأت بإجلاء موظفيها عبر مطار البصرة الدولي، خشية تداعيات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية، في بغداد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "شركات النفط الأجنبية بدأت اليوم بإجلاء العشرات من موظفيها عبر مطار البصرة الدولي، خوفا من ردود أفعال عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".

وأفاد المصدر أن إجلاء الموظفين لن يؤثر على عمليات إنتاج وتصدير النفط، دون مزيد من التوضيح.

وتتولى شركات نفط أجنبية عملاقة الاستثمار في مجال النفط في البصرة، من بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية.