وزير الطاقة التركي يعلن بدء سفينة التنقيب "ياووز" مهمة جديدة شرق المتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" ستبدأ اعتباراً من الجمعة بمهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط.

وأوضح دونماز في تصريحات صحفية، الجمعة، أن عمليات البحث والتنقيب لبلاده متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة التركية "ياووز" ستبدأ الجمعة بمهمة جديدة للتنقيب على خط "لفكوشا-1".

وأشار إلى أنهم يدرسون إضافة سفينة تنقيب جديدة، و إمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.

وسبق أن قال دونماز، إن إجراءات التراخيص (للتنقيب) المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة.

يشار أن كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، تعارض أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها هناك.