شركة تركية تعتزم تطوير محطات كهرباء بمدينة سودانية

بحث مسؤول محلي سوداني، الثلاثاء، مع مدير شركة تركية للتوليد الحراري، سبل تطوير كفاءة محطات كهرباء مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك لدى لقاء حاكم الولاية، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، مع مدير شركة المحطات التركية للتوليد الحراري، مراد أحمد، وفق ما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأوضح المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية، الماحي الشيخ محمد، أن "اللقاء بحث كيفية عمل الصيانة، وإعادة تأهيل المولدات العاملة بالمحطة، وتوسعة شبكة التوزيع كاستعداد مبكر لفصل الصيف".

وأكد الشيخ محمد "التزام حكومته التام بتوفير المتطلبات الأساسية التي تمكن الشركة التركية من إجراء الصيانة اللازمة للمولدات الكهربائية العاملة بالمحطة لتحقيق الاستقرار الكامل للتيار الكهربائي بمدينة الفاشر".

بدوره، أكد مدير شركة المحطات التركية للكهرباء، "استعداد شركته لإجراء الصيانات للمولدات بمحطة كهرباء الفاشر، ومعالجة كافة الإشكاليات الفنية والسعي لتطوير وتوسعة المحطة".

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر / كانون الأول 2017.