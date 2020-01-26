بسبب إغلاق حقلي نفط.. تراجع إنتاج ليبيا النفطي 76 % إلى 218 ألفا برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، إن إنتاج الخام تراجع في البلاد بنسبة 76.3 %، إلى متوسط 284.1 ألف برميل يوميا، مدفوعا بإغلاق أحد صمامات الخام جنوب غرب البلاد.

وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن متوسط الإنتاج اليومي تراجع من 1.2 مليون برميل يوميا، منذ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى آخر تحديث بتاريخ 24 من نفس الشهر.

ومنذ الأحد، أغلق حقلا نفط الشرارة (الأكبر في البلاد)، والفيل، بعد وقف خط أنابيب ناقل، وتسبب بتقليص الإنتاج والإمدادات العالمية.

وبلغت خسائر إيرادات البلاد النفطية منذ 18 يناير الجاري حتى 24 من نفس الشهر نحو 318 مليون دولار، وفق المؤسسة، محذرة من نقص إمدادات الوقود في بعض المناطق.

وزادت: "الوقود متوافر في المناطق الوسطى والشرقية، إلا أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني نقص الإمدادات بسبب حالة الحرب القائمة".

وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فورا، من أجل ضمان إمدادات الوقود في مختلف مناطق البلاد.

ويعتبر حقل "الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام.