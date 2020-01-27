تركيا تجدد عقد التزود بالغاز الطبيعي من الجزائر حتى 2024

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الاثنين، إن بلاده وقعت مع تركيا عقدا لتجديد تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي يستمر حتى 2024.

وذكر "عرقاب"، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن العقد تم توقيعه الأحد، على هامش أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، الذي استضافته العاصمة الجزائر، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد.

يأتي التوقيع، بعد أزيد من عام على توافق بين البلدين، قضى بتجديد عقود توريد الغاز إلى تركيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2019 حتى نفس الفترة من 2024، ورفع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليارات متر مكعب سنويا.

بينما كان ينص العقد السابق الذي كانت نهايته في 2019، على توريد كميات تقدر بـ 4 مليارات متر مكعب سنويا.

وسيمكن الاتفاق، من تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين البلدين، وفق المسؤول الجزائري، الذي أضاف أن "الجزائر تستحوذ على 38 بالمئة من سوق الغاز التركي".

كان الرئيس أردوغان غادر الجزائر، صباح اليوم، إثر زيارة استمرت يومين، ليتوجه إلى غامبيا ثاني محطة في جولته الإفريقية التي تشمل السنغال أيضا.