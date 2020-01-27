تفشي "كورونا" الجديد يهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ أكتوبر

تراجعت أسعار خام برنت لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في بداية التعاملات الأسبوعية الاثنين؛ متأثرة بتداعيات فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وخلّف "كورونا" في الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة، حتى صباح اليوم، وفق ما أوردته اللجنة الوطنية للصحة في العاصمة الصينية بكين.

وبحلول الساعة (09:08 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 2.94 بالمئة أو 1.75 دولارا إلى 58.16 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 8 أكتوبر / تشرين أول الماضي.

كذلك، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 3.03 بالمئة أو 1.65 دولارا إلى 52.55 دولارا للبرميل.

وتسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية؛ الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.