ضخ أول مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل التركي

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الإثنين، ضخ أول مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب السيل التركي الذي دخل الخدمة يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر بيان صادر عن الشركة الروسية، أن 54 بالمئة من الغاز المرسل مخصص لتركيا، فيما الباقي (46 بالمئة) جرى إرساله إلى الحدود التركية البلغارية.

يشار إلى أن السيل التركي دخل الخدمة في 8 يناير الجاري، وسط مراسم افتتاح رسمية أقيمت بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود، ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.