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علاج محتمل لـ"كورونا" يصعد بالنفط من أدنى مستوى في 13 شهراً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.02.2020 14:04
آخر تحديث في 05.02.2020 14:48
علاج محتمل لـكورونا يصعد بالنفط من أدنى مستوى في 13 شهراً

قفزت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، من أدنى مستوياتها في 13 شهرا، بعد ظهور تقارير تشير لاحتمالية اكتشاف عقار فعال يعالج المصابين بفيروس "كورونا الجديد".

وتحدثت تقارير صينية وبريطانية منفصلة، الثلاثاء، عن تحقيق تقدم في اكتشاف عقار فعال يعالج المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

وبحلول الساعة (10:13 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 2.75 بالمئة أو 1.49 دولارا إلى 55.45 دولارا للبرميل.

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم مارس/ آذار، بنسبة 2.41 بالمئة أو 1.19 دولارا إلى 50.84 دولارا للبرميل.

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