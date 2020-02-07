فاتورة استيراد الطاقة في تركيا تنخفض بنسبة أكثر من 4% عام 2019

انخفضت قيمة واردات الطاقة في تركيا بنسبة 4.2% في عام 2019، بإجمالي بلغ حوالي 41.1 مليار دولار، وفق ما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الإحصائي التركي "تورك سات".

وقال رئيس مركز استراتيجيات الطاقة التركية "أوزهان أق ينار" إن هذا الانخفاض في واردات الطاقة نجم عن انخفاض أسعار النفط العالمية، فقد انخفض نفط برنت بنحو 9% عام 2019 مقارنة بالعام السابق، ووصلت قيمة البرميل منه إلى 64 دولارا.

وقال "أق ينار": "تعتمد غالبية عقود الغاز الحالية في تركيا على سعر النفط، وبالتالي أظهرت صادرات الغاز اتجاها مماثلاً. إلا أن أسعار الغاز الفورية، انخفضت بشكل كبير على نطاق عالمي في عام 2019".

وقال إنه بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، كان لبعض العوامل مثل الاستخدام الأكثر فعالية للموارد المحلية، وتنمية إمكانات الطاقة المتجددة، دور هام أيضاً في تقليل عجز الحساب الجاري في مجال الطاقة.

وأشار إلى ضرورة زيادة تركيز الحكومة على الموارد الوطنية وأنشطة استكشاف الهيدروكربون، في سعيها لتقليل التأثير السلبي لأوجه القصور المرتبطة بالطاقة إلى أدنى المستويات.