تخرّج دفعة ثالثة من خبراء الطاقة النووية الأتراك من معهد موسكو للفيزياء الهندسية

تخرجت دفعة جديدة من الخبراء الأتراك، ممن كانوا يتلقون تعليمهم في مجال الطاقة النووية، بالعاصمة الروسية موسكو، استعداداً للعمل في محطة أقّويو النووية بولاية مرسين جنوبي تركيا.

وتخرجت الدفعة الثالثة من الخبراء الأتراك من معهد موسكو للفيزياء الهندسية (MEPhI) التابع لجامعة الأبحاث النووية الوطنية الروسية (NRNU)، بمراسم رسمية حضرها مسؤولون أتراك.

وفي كلمة له خلال مراسم التخرج، أعرب خليل إبراهيم دره، وكيل المدير العام لمشاريع الطاقة النووية لدى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عن تهانيه للخبراء الأتراك بتخرجهم.

وأشار إلى أنه قد حان الوقت كي تصل تركيا إلى حلمها منذ 60 عاماً في امتلاك الطاقة النووية.

هذا وبدأ العمل في إنشاء محطة أقّويو للطاقة النووية التركية، بموجب اتفاقيةٍ حكوميةٍ دوليةٍ تمّ توقيعُها بين أنقرة وموسكو عام 2010.

وينتظر أن يكون تاريخ التشغيل الأول للمفاعل في عام 2023، في حين يُتوقّع أن يعمل المفاعل بكامل طاقته بحلول عام 2025.