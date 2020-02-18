أسعار النفط تهبط وسط تخوفات استمرار تأثر الطلب بفعل "كورونا"

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتخوفات عالمية من استمرار تأثر الطلب على الخام، نتيجة غياب الحلول التي من شأنها خفض وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصينية، الثلاثاء، إن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا ارتفعت إلى 1869، وإصابة 72 ألفا و436 شخصا؛ "إذ بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة 98 شخصا".

في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، أن أثر تفشي "كورونا" على الصناعات في البلاد، سيظهر خلال فبراير/ شباط الجاري.

وبحلول الساعة (07:49 ت.غ) تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.51 بالمئة أو 86 سنتا إلى 56.81 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.20 بالمئة أو 62 سنتا إلى 51.70 دولارا للبرميل.

والأحد، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا من إمارة دبي، إن وباء كورونا الجديد يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي.